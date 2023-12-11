بالصور.. أعضاء التنسيقية يشاركون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرص عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى من محافظة القليوبية ، محمد فضل ، من مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة بنها،أحمد حسبو من اللجنة الانتخابية ببنها الثانويه بنات.

ومن محافظة أسوان ، ادلى ابراهيم السيد عبد الحافظ العجمي من اللجنة الانتخابية بمدرسة منشية الخزان ، ومن محافظة البحيرة ادلى محمد عبدالمقصود محمد غنيم ، بمدرسة عمرو بن العاص. دمنهور.

كما شارك بصوته من محافظة الشرقية اسلام عبد القادر صالح تمراز ، من مدرسة الشهيد نقيب عبدالبر عبدالرحمن حسن، ومن محافظة القاهرة، كلا من مصطفي مجدي حسين ، بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال ، يوسف العوال من مدرسة محمد فريد التجريبية لجنة الوافدين ، إبراهيم رمضان من مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي النزهة ، وأحمد بهاء الدين امين عبد الباري ، من مدرسة قصر النيل .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

