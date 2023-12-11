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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024.. قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم

وكيل الأزهر ا.د محمد
وكيل الأزهر ا.د محمد الضويني
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أدلى قيادات الأزهر الشريف بأصواتهم الانتخابية، أمس الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث أدلى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر بصوته في إحدى لجان مدينة الشروق، كما أدلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد العني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وكلاء ورؤساء العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، في لجان منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وأكد قيادات الأزهر أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مسؤولية وطنية، وواجب في حق مصرنا الحبيبة، داعين المصريين للمشاركة بإرادتهم الحرة لصياغة واقع هذا الوطن ومستقبله.

وبدأت أمس الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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الأزهر الانتخابات الرئاسية - وكيل الأزهر الشريف