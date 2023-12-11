الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل صحة الإسكندرية تتفقد العيادات المتنقلة المتواجدة بنطاق اللجان

في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد صباح اليوم الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، مقرات التأمين الطبي الخاصة بمديرية الشئون الصحية بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة.

حيث تابعت “ندا” تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمجان و التي تشمل خدمات الكشف والعلاج مجاناً بالإضافة لخدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي والكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية و مبادرة دعم صحة المرأة وخدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين و تصحيح المفاهيم المغلوطة بالإضافة للرسائل الصحية المقدمة من ادارة الإعلام و التربية السكانية.

وقد أكدت على التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية و جميع المؤسسات الصحية بالمحافظة لتفعيل خطة التأمين الطبي للمحافظة في حالة حدوث اي طارئ.

وناشدت جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية على ممارسة حقهم في المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستورى وعدم التكاسل عن أداء الدور الوطني بحرية كاملة.

وقد رافق الدكتور غادة ندا خلال جولتها الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة شيماء صبري مدير ادارة الرعاية الأساسية و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.