انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ دمياط تتابع الحشد من غرفة شبكة السيطرة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عملية التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكدت "محافظ دمياط" انتظام سير الانتخابات، وفتح اللجان فى موعدها المحدد؛ إذ شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين للادلاء بأصواتهم ، مؤكدة أنه يجرى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات.

وأوضحت "المحافظ" أن دمياط تضم ١٠ لجان عامة و ١٤١ مركزا انتخابيا بعدد ١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال مليون و ١١١الفا و ٥٦٨ ناخبا وناخبة، مشيدة بالمشاركة الفعالة للمواطن والمرأة الدمياطية خلال أول أيام التصويت.