بولندا تستقبل أكثر من 20 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، استقبال 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أن 22 ألفا و700 لاجئ أوكراني عادوا من بولندا إلى بلادهم أمس الأحد.

يشار إلى أن 17.6 مليون أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا المجاورة بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي، وعاد منهم 15.8 مليون إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يذكر أن بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.