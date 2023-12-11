مصرع شاب إثر جرعة مخدرات زائدة في منطقة ميت نما بالقليوبية 

لقي شاب مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة في منطقة ميت نما دائرة مركز قليوب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شاطئ ترعة الشرقاوية دائرة المركز وبه آثار حقن مخدرات.

فانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب عمره 30 عاما، وبه آثار حقن "ماكس" ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون متوفي نتيجة جرعة زائدة.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.