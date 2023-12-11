الانتخابات الرئاسية 2024.. وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في المقطم (فيديو وصور)

أدلى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

ودعا الوزير محمد صلاح جميع أبناء الإنتاج الحربي لأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكدا أن حرصه على الإدلاء بصوته في هذا الحدث الهام يأتي انطلاقا من المسئولية الوطنية فالمشاركة الإيجابية هي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.

وأشاد الوزير بما لمسه خلال مشاركته بالانتخابات من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أشاد بحرص المصريين بالخارج على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية على الرغم من بعد عدد من اللجان عن مقر إقامة بعض الناخبين في بعض البلاد وكذا انخفاض درجات الحرارة في البعض الآخر.

وأعرب عن ثقته في وعي المصريين بالداخل أيضا بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، مؤكدا أن التكاتف الدائم لأبناء الشعب المصري لطالما كان السبب الرئيسي في تجاوز مصر بنجاح لأي تحد.