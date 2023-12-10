الانتخابات الرئاسية 2024| بالاعلام... مسيرة حاشدة لأهالى قرية مناشى الخطيب بالفيوم

نظم أهالى قرية مناشى الخطيب التابعة لمركزالفيوم، مسيرة حاشدة بأعلام مصر وشارك فيها طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف بالقرية.

حيث انطلقت المسيرة من أمام مجمع بلال بن رباح للغسيل الكلوى، برعاية احمد يونس، رائد العمل الاجتماعى التنموى بالقرية، حتى وصلت الى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد حلمى عثمان الابتدائية .

كانت اللجان الأنتخابية قد أبوابها أمام الناخبين بمحافظة الفيوم، فى اليوم الأول للأدلاء بإصواتهم فى الأنتخابات الرئاسية، حيث جرى اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير اللازمة للخفاظ على سلامة العملية الانتخابية .

حيث استعدت محافظة الفيوم، للعرس الأنتخابى، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، والذى سيشهده نحو 2 مليون و147 ألفًا و 175مواطنًا، لهم حق التصويت في هذه الانتخابات على مستوى مراكز المحافظة بـ 283 مركزًا انتخابيًا، يضم نحو 323 لجنة فرعية .

مقسمة كالتالى: فإن قسم أول شرطة الفيوم، يضم نحو 16مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت به 165 ألفًا و342 ناخبًا، وقسم ثان شرطة الفيوم، ويضم 8 مراكز انتخابية، بها 13 لجنة فرعية، ومقيد بها نحو 129 ألفًا و633 ناخبًا ،لهم حق التصويت، ومركز شرطة الفيوم، يضم 40 مركزًا انتخابيًا ، به 48 لجنة فرعية، ومقيم به نحو 330 ألفًا و554 ناخبًا، ومركز شرطة أبشواي، ويضم 36 مركزًا انتخابيًا، به نحو 36 لجنة فرعية، ومقيد به 246 ألفًا و480 ناخبًا.

ويضم المركزالانتخابي بمركز شرطة إطسا، نحو74 مركزًا انتخابيًا، وبه 80 لجنة فرعية، ومقيد به 423 ألفًا و901 ناخب، وفي مركز شرطة سنورس، نحو 25 مركزًا انتخابيًا، به 28 لجنة فرعية، ومقيد به 200 ألفًا و958 ناخبًا، وفي مركز شرطة سنهور القبلية، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، وبه 22 لجنة فرعية، ومقيم به 164 ألفًا و327 ناخبًا، وفي مركز شرطة طامية، نحو 31 مركزًا انتخابيًا، وبه 37 لجنة فرعية، ومقيد به 274 ألف و276 ناخبا، وفي مركز شرطة يوسف الصديق، نحو 17 مركزًا انتخابيا ، وبه 17 لجنة فرعية، ومقيد به 73 ألفًا و459 ناخبا، وفي مركز شرطة الشواشنة، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ومقيد به 138 ألفًا و245 ناخبا.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 – 12ديسمبر الجاري، تخصيص أرقام0842168041ـ 0842168042، و 0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين .

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