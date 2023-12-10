الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ وقيادات مطروح يدلون بأصواتهم بلجنة الإدارة التعليمية

أدلى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الإدارة التعليمية بمدينة مرسى مطروح أحد اللجان المخصصة للوافدين، والتي شهدت توافد كبيرا من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكداَ على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وتفقد محافظ مطروح عددا من اللجان الانتخابية والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بها دون أى معوقات، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة للناخبين باللجان للإداء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشاد محافظ مطروح خلال جولته بالاقبال الكبير من المواطنين، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس مدى وعى أهالى مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدارته.

شملت الجولة تفقد لجان الانتخابات بمدارس مجمع أبوبكر الصديق، ولجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة العميد أحمد فوزى الابتدائيه، ولجنة مدرسة باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح.

كما قام السكرتير العام للمحافظة اللواء أشرف إبراهيم، وعدد من القيادات التنفيذية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

محافظ وقيادات مطروح يدلون بأصواتهم بلجنة الإدارة التعليمية

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