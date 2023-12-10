مسيرة للدعوة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقليوبية

شهدت قرية العمار الكبرى مركز طوخ، تزايد إقبال المواطنين والأهالي أما لجان التصويت بالقرية، ونظم الأهالي مسيرة وزفة بالحصان والمزمار البلدي على أنغام تسلم الأيادي لدعوة الأهالي إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب كل مصري نحو بلده ووطنه.

وشهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، مشيرا إلى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

المسيرة

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