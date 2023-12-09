ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«ضربه بطوبة».. كواليس مقتل شاب على يد صديقه في بولاق الدكرور

طوبة.. صورة أرشيفية
طوبة.. صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل صديقه “عفيفي.م” بالتعدي عليه ضربًا بـ «طوبة» فوق رأسه في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة.. أنه عقب وصلة هزار بين المجني عليه وصديقه، تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه وضربه بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة.. بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "عفيفي م".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بولاق الدكرور ضربه بطوبة حبس المتهم قتل صديقه