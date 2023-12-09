الدوري الإنجليزي.. ليفربول وكريستال بالاس يتعادلان في الشوط الأول

تعادل فريقا ليفربول وكريستال بالاس، سلبياً بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص، لكن دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

من جانبه، اعتمد كريستال بالاس على الهجمات المرتدة، وكاد أن يسجل هدف التقدم أكثر من مرة، لكن تصدى لها أليسون بيكر.

وبدأ ليفربول المباراة أمام كريستال بالاس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاى، جرافينيبرج، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.