حظر إعلامي على لاعبي الأهلي قبل المشاركة في مونديال الأندية

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ومنعهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية والتركيز فقط في التدريبات قبل بداية مشوار الفريق في المونديال الذي تستضيفه السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وابلغ خالد بيبو لاعبي الفريق بالقرار للحفاظ على التركيز من أجل تحقيق الهدف من المشاركة في مونديال الأندية في ظل حالة الجدل والانتقاد التي يتعرض لها الفريق بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

كما طالب مدير الكرة اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة الفريق في كاس العالم للاندية بالالتزام بقرار المدير الفني والابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي وهدد اي لاعب يخالف التعليمات بتوقيع عقوبة مالية كبيرة سواء بالتصريحات في وسائل الاعلام أو أو عبر السوشيال ميديا بعد الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية.



واعلن الأهلي القائمة الرسمية التي يشارك بها في كأس العالم للاندية والتي ضمت 23 لاعبا هم

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد

خط الهجوم:انتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر.

