نائب محافظ دمياط يتفقد جاهزية مقار انتخابات رئاسة الجمهورية

تفقد نائب محافظ دمياط مقار اللجان الانتخابية بمدينة ميت ابوغالب لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالاستعداد للانتخابات الرئاسية التى ستبدأ من الغد الاحد الموافق ١٠ ديسمبرحتى يوم الثلاثاء ١٢ديسمبر.



قام نائب محافظ دمياط الدكتور اسلام ابراهيم بجوله ميدانية لمقرات اللجان الانتخابية بمدينة ميت ابوغالب للتأكد من جاهزيتها يرافقه وليد شوقى رئيس المدينة والمهندس عطية النجار نائب رئيس المدينة للتأكد من جاهزية ونظافة المقار الانتخابية من الداخل والخارج وعدم وجود اشغالات وانارة المداخل والطرق المؤدية اليها مع مراعاة سبل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الامان واليسرللمواطنين فى الادلاء بأصواتهم.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الاستعدادات النهائية بالمقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة لانطلاق الانتخابات الرئاسية.. هذا ويشار إلى أن محافظة دمياط بها عدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة، هذا إلى جانب ٥ لجان للوافدين.