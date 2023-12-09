مريض نفسي.. عاطل يمزق جسد زوجته حتى الموت في الدقهلية

أنهى عامل بإحدى قرى مركز طلخا في محافظة الدقهلية، حياة زوجته طعنا بسكين بعدما انهال عليها ضربا وسدد لها طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها لوجود خلافات زوجية بينهما ومعاناته من مرض نفسي وتلقيه العلاج بإحدى المصحات النفسية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، بورود إشارة من مستشفى طلخا المركزي، بوصول "أمينة.ا.ا.ا"،43 عاما، ربة منزل ومقيمة أحدى قرى المركز، مصابة بجرحين طعنيين نافذين بالبطن والصدر وتوفيت عقب وصولها.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيقها "عبدالعزيز"،40 عاما، حلاق، اتهم زوجها "الحنفي.س.م.أ"، 50 عاما، لا يعمل، كونه مريض نفسي، وتعدى على شقيقته بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابتها التى اودت بحياتها، لوجود خلافات زوجية بينهما.

وأضاف شقيق المجني عليها فى محضر الشرطة، ان المتهم يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج بمستشفى دميرة للصحة النفسية منذ سنوات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والآداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته ظل يهزي ببعض العبارات غير المفهومة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قى الواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.