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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على آليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين 

أرشيفيه
أرشيفيه
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حددت النيابة الإدارية بعض اللآليات لتلقي شكاوي المواطنين، وذلك من خلال قنواتها المختلفة عبر الآليات المنوه عنها بالبيان المرفق. 

وجاء بمناسبة  حلول اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون موافقًا للتاسع من ديسمبر من كل عام، وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة لدور المواطن الإيجابي في مكافحة الفساد- وهو ما حرصت على إبرازه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠-  فإن النيابة الإدارية تؤكد على تلقيها شكاوى المواطنين من خلال قنواتها المختلفة عبر الآليات المنوه عنها بالبيان المرفق.

صرح بذلك.. المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية .
 

 

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