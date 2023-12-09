بالصور.. ختام فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية

اختتمت مساء اليوم الجمعة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والذي أقامه كلاً من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش

حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء الفلسطينيين ، وتلي ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة البرج واعقبه ندوه أدارها الناقد السينمائي احمد سعد الدين واستضاف خلالها الدكتور معتز الشحري، حيث دار النقاش حول الفيلم الذي أشاد به الحضور حيث أبرز أهمية الرسوم المتحركة في الوصول بهدفه لكافة الأجيال ، حيث إستطاع الفيلم أن يعبير عن القضية الفلسطينية بإحساس واعي.

جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين ، والقي الدكتور حسين بكر كلمه توجه من خلالها بالشكر لمعالي وزيرة الثقافة وللدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ، وكما تقدم بالشكر للناقده السينمائي شاهندة محمد علي المشرف الفني علي الفعالية ، والمسئول الإعلامي للمركز القومي للسينما مي محمد كامل وجميع القائمين علي الفعالية، مؤكدة علي أهمية تلك الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الثقافة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

ثم تحدثت الناقدة شاهندة محمد علي مسئول النشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية ووجت الشكر لمعالي وزيرة الثقافة وكلاً من رئيس المركز القومي للسينما ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية لتبنيهم الفكرة منذ البداية حتي أخر لحظة، واضافت أنهم حقاً مثال القاده المشرفين، وكذلك الوزير أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني والمخرج محمد فايق جرادة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمكتب الفلسطيني بالقاهرة ، وكذلك شركة ماد سوليوشن على امدادها بالمواد الفيلمية سواء الوثائقي او الروائي او التحريك.

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