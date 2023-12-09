تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة ضيفه الأنجولي بالتشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- يوسف أوباما- سيد نيمار

خط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا- إبراهيما نداي- سيف الجزيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.