مذبحة الميراث في حدائق المعادي.. تحقيقات أولية: المتهم قتل أهله ثم أبلغ بتغيبهم

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثث أربعة أشخاص، مقتولين أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام، وصرحت النيابة بدفن جميع الجثامين عقب الانتهاء من اجراء الصفة التشريحية لهم، بمعرفة الطب الشرعى لإعداد تقرير وافى حول سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث.

وكشفت التحقيقات عن عثور الأجهزة الأمنية على جثث أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من أسرة واحدة، وبإجراء مناظرة للجثامين تبين انها لرجل في عقده السادس، وزوجته فى العقد الخامس، ونجلهم فى العقد الثالث، وعامل لديه، مصابون بطعنات قاتلة، وبهم تعفن رمى نتيجة الوفاة قبل أيام.

كما تبين ان نجل المجنى عليه الاول هو وراء ارتكاب الواقعة، وبينت التحقيقات الأولية، انه استدرجهم الى أعلى العقار للتسامر، ثم نشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات مالية على الميراث، قام على اثرها بطعنهم جميعًا، ثم بعدأيام قليلة فترة أبلغ الشرطة بتغيبهم جميعًا.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شاب يفيد بتغيب (والده ووالدته وشقيقه)، عن المنزل منذ عدة أيام، بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام إلى مكان البلاغ، وتم فحص الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ، للوقوف على ملابساتها، وتم العثور على جثث الثلاث المُبلغ بتغيبهم، أعلى سطح العقار سكنهم في منطقة حدائق المعادي بدائرة القسم،وتم نقل الثلاثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرفه النيابة العامة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، قيام نجل الاول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بسكين بسبب خلافات على الميراث وألقى القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

