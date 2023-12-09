بعد توقف 5 سنوات.. محافظ أسوان يوافق على استكمال إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص لـ65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة

بعد توقف دام أكثر من ٥ سنوات، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن الموافقة لبعض المواطنين على استكمال إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص لعدد 65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة.

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع للواء أشرف عطية مع أهالى مركز نصر النوبة بمسجد الهدى بقرية أبوسمبل.

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة فقد تم عرض مذكرة تفصيلية بتوقف التعامل على ملفات هذه الأراضى الفضاء.

ولفت إلى أن ذلك يرجع لارتباطها بالقضية رقم 311 لسنة 2014 بنصر النوبة، ولذا أحال المحافظ الموضوع لاستطلاع الرأي القانوني للمستشار القانوني، والذى أوصى بالموافقة فى التعامل مع المواطنين أصحاب هذا القطع سواء فيما يتعلق باستكمال إجراءات التعاقد، وأيضا إصدار تراخيص البناء اللازمة لها .