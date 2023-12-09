وزير خارجية الأردن: إسرائيل تقتل الإيمان بالسلام وتعاني هزيمة استراتيجية

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن ما تفعله إسرائيل لا يقتل الفلسطينيين الأبرياء فحسب، ولا يدمر سبل عيشهم فحسب، ولا يدمر غزة فحسب، وإنما تجعلها غير صالحة للسكن، وتقتل الإيمان بالسلام، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأضاف "الصفدي"، خلال ندوة حوارية نظمها مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: "إذا أجريت استطلاعًا للرأي في المنطقة، وسألت الناس هل ما زالوا يعتقدون أن السلام مع إسرائيل قابل للحياة، فإن الأغلبية ستقول لا، وبالتالي فإن إسرائيل عانت حقًا من هزيمة استراتيجية في هذه الحرب".

وأشار إلى أن إسرائيل كشفت عن السياسات التي كانت تطبقها بشكل منهجي حتى قبل الحرب في الضفة الغربية، ما أدى إلى قتل أي أفق للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع، من خلال توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وحتى السماح للمتطرفين بتحديد مستقبل الفلسطينيين، مع أشخاص مثل بن جفير وسموترتش في مواقع صنع القرار في الوقت الحالي، الذين كانوا يدعون علنًا إلى محو الشعب الفلسطيني من على وجه الأرض، وينكرون أن لديهم أي حقوق، وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه سيخنق أي طموح فلسطيني للدولة.

وشدد وزير الخارجية الأردني، على أن استخدام الغذاء كسلاح هو "جريمة حرب أخرى" يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها.