3 عروض في الليلة الثانية لـ"ليلة رقص معاصر" بأكاديمية الفنون

تستمر ليلة رقص معاصر و المستمرة حتى ١٦ ديسمبر الجاري في تقديم عروضها على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، حيث قُدمت مساء أمس الثلاثاء ٣ عروض من نتاج الإقامات الفنية التي تنظمها ليلة رقص معاصر لمدة شهر ونصف بالقاهرة، هذه العروض هي " في يوم و ليلة" من تصميم و إخراج نرمين حبيب من مصر، "هل أنت" إخراج ريبيكا نوروود من الولايات المتحدة الأمريكية، " لماذا لا تقول أي شىء" من إخراج إليا جيلين من هولندا.

بينما تقدم اليوم الأربعاء، فيلم " ما - المساحة وجودا و غيابا" من مونتاج وتصوير ومونتاج ميكايل موريسينس من ألمانيا، عرض " قبل حلول الليل" من تصميم و إخراج دانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة، عرض " تحت رجلينا" من تصميم و إخراج سمير مكيرش من فرنسا، حيث تقدم العروض في تمام الثامنة مساء وتعاد يوم الجمعة ٨ ديسمبر في تمام الثامنة مساء على مسرح نهاد صليحة.