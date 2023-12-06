الدرندلي يتفقد الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات بالجامعة الأهلية والدكتور جمال الفقي مدير برامج القطاع الهندسي والدكتور أسامة عبدالعزيز مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان والدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

كما تابع الدكتور خالد الدرندلى خلال اجتماعه مع مدير ومنسقي البرامج ، آخر مستجدات العمل، والبدء في استعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وتذليل أى معوقات ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

وعلى هامش الزيارة تابع رئيس الجامعة الدورات التدريبية التي يتم عقدها للطلاب لتنمية مهاراتهم ، كما دعا أبنائه الطلاب إلى ضرورة صقل مهاراتهم بالمعارف والعلوم المختلفة ، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.