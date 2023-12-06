ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في فعاليات مؤتمر المستقبل الأخضر بالمنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر المستقبل الأخضر ، والذي عقد في رحاب جامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الحكومة تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، وتعمل على دمج هذا الموضوع في عمل جميع المؤسسات برعاية رئيس الجمهورية، موضحاً ان الدولة تسعي لعقد عدد من المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء وذلك في إطار توجه الدولة نحو «التحول للأخضر»، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لأهداف «رؤية مصر 2030»

وأضاف الدكتور خالد عمران أن المؤتمر يتواكب مع انعقاد مؤتمر «cop 28» الذي يعقد في الإمارات، ويهدف إلى المساهمة في جهود الدولة ووزارة التعليم العالي لوضع استراتيجيات فعالة للمحافظة على البيئة، موضحاً انه ناقش العديد من الأفكار وأوراق العمل حول موضوعات مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أحمد القاصد البصمة الكربونية الاقتصاد التغيرات المناخية التنمية الشاملة والمستدامة التغيرات المناخي الجديدة والمتجددة التنمية الشاملة الاستدامة الجمهورية الجديد التنمي التعليم العالي