المجلس النرويجي للاجئين: احتياطات إسرائيل لحماية المدنيين مجرد "وهم"

اعتبر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلاند، أن الاحتياطات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي لمنع سقوط ضحايا من المدنيين مجرد "وهم".

وقال إيجلاند -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء- إن 50 من زملائه الموجودين على الأرض في جنوب غزة تلقوا منشورات أسقطها الجيش الإسرائيلي تطلب منهم الذهاب إلى "ملاجئ" و"أماكن آمنة" دون ذكر مكان وجودهم.

وشدد الأمين العام على أنه لا يوجد مناطق آمنة في جنوب غزة، لافتا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلق ظروفا "غير صالحة للعيش" بالنسبة لمليوني شخص.

