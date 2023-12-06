بالفيديو.. بطل العالم في رفع الأثقال: نحتاج دعم كبير لتحقيق مزيد من الميداليات لمصر

قال البطل محمد عبدالمنعم، الحاصل على ذهبية العالم في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك، إنه بدأ اللعبة في الخامسة عشرة من عمره في أحد الأندية الصغيرة، مشيرًا إلى أن مدربه دعمه وشجعه على التمرين حتى أصبح لاعبا في منتخبنا الوطني وحقق معه الإنجازات.

وأضاف "عبدالمنعم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "أي بطل يتعب في أي لعبة، ولكن في لعبتنا ندخل معسكرات مغلقة، وهو ما يضطرنا إلى عدم الذهاب للبيت فترات طويلة حتى يكون التمرين متواصلا بأعلى جهد ونصل إلى مستويات عالية".

وتابع: "نتدرب فترتين في اليوم، صباحية ومسائية، حتى يكون التمرين مكثفا جدا لأن لعبتنا لعبة أحمال وهو ما يستلزم الوصول إلى مستويات عالية من اتقان اللعبة".

وأوضح بطل رفع الأثقال الحاصل على بطولة العالم بدولة المكسيك : "في فترة الاستعداد للبطولات، أبدأ التدريب في السابعة صباحا ثم أحصل على وجبة الفطار، ثم أجهز للتمرينة الثانية في الحادية عشرة ظهرا، ونعمل وفقا لخطة تغذية وفرها الاتحاد المصري"، مطالبا المسؤولين بتوفير قدر أكبر من الدعم، في ظل وجود أبطال مصريين كثر من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصر.