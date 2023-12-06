بالفيديو.. كثافات مرورية بشارع الجيش وكوبري المطار

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية حتى شارع الجيش وصولًا لميدان العباسية، وهناك كثافات مرورية بسيطة عند تقاطع صلاح سالم.

وظهرت سيولة مرورية عند كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية عند كوبري المطار تبدأ تقل وتختفي عند الدخول على طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتحركة أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والمتجه إلى الفنجري، كذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل للقادم من المظلات وذلك وصولا إلى منطقة وسط البلد.

وظهر تباطؤ في حركة السيارات في شارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وكذلك الأمر في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العريش وحتى منطقة الطالبية.

كما ظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ومنطقة الطوابق حتى العشرين.