إحالة مسجل خطر قتل شابا لسرقته بالسلام للجنايات

قررت نيابة السلام إحالة متهم، قتل شاب لسرقته في مدينة السلام إلى محكمة الجنايات.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب بجوار أحد العقارات تحت الإنشاء في السلام، وتبين أن وراء قتله مسجل خطر وله معلومات جنائية بهدف السرقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبتكثيف الجهود لضبط المتهم تم تحديد مكانه ألقت قوات قسم شرطة السلام القبض علي س.م مسجل خطر وبمواجهته اعترف محاولة سرقة المجني عليه وسرقه هاتفه لكنه رفض وتشاجر معه فطعنه وتركه غارقا في دمائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.