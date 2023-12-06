ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر قتل شابا لسرقته بالسلام للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة السلام إحالة متهم، قتل شاب لسرقته في مدينة السلام إلى  محكمة الجنايات.
كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا  بالعثور على جثة شاب بجوار أحد العقارات تحت الإنشاء في السلام، وتبين أن وراء قتله مسجل خطر وله معلومات جنائية بهدف السرقة.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبتكثيف الجهود لضبط المتهم تم تحديد مكانه ألقت قوات قسم شرطة السلام  القبض علي س.م  مسجل خطر وبمواجهته اعترف محاولة سرقة المجني عليه وسرقه هاتفه لكنه رفض وتشاجر معه فطعنه وتركه غارقا في دمائه. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة رجال المباحث رقة دين قسم شرطة السلام قوات