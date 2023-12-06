واشنطن تعد بمساعدات مناخية لأكثر من عشرين مدينة في البلدان النامية

أعلنت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية والمساعدات الإنسانية (USAID) سامانثا باور، اليوم الأربعاء، تقديم دعم لأكثر من عشرين مدينة في البلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تمويل جديد بأكثر من ملياري دولار من أجل التكيف يقدمها القطاع الخاص.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعهدت بتقديم 53 مليون دولار لمساعدة 23 مدينة في البلدان النامية على التحول إلى الأنشطة منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي مثل السيارات الكهربائية.

وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضا عن مبلغ إضافي قدره 2.3 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص سيتم تمويله كجزء من مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمشاريع أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية الغذائية المقاومة لتغير المناخ والمنتجات المالية الجديدة.

وأشارت إلى أن هذه المدن تشمل العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومدينة راجكوت في غرب الهند، ومبومبيلا في جنوب إفريقيا، وهيرموسيلو وميريدا في المكسيك، مؤكدة أن المناطق الحضرية في العالم هي المسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الكربون.

