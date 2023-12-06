يوم حافل بالفن والثقافة لأبناء مدرسة سعد زغلول بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 12:39 ص

يقدم المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة برئاسة الدكتورة جيهان حسن المشرف العام على المشروع ومدير عام ثقافة الطفل، مجموعة من الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الإسكان الجديد والمناطق البديلة الآمنة، في جميع الأماكن التي انتقلوا إليها وذلك وفقًا لتوجيهات الدولة ووزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بدعم سكان هذه المناطق ثقافيًا وإبداعيًا.

في هذا السياق استقبلت مدرسة سعد زغلول بإحدى المناطق بديلة للعشوائيات بمحافظة كفر الشيخ، ورشًا فنية مختلفة نفذها فنانو قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، حيث نفذت سهام إسماعيل، ورشة لعمل مجلة إرشادية بعنوان (الحفاظ على البيئة) مع شرح أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وسبل الوصول لبيئة نظيفة، متناولة أهم الإرشادات والمفاهيم للوعي بالبيئة.

وقدمت منى عبد الوهاب ورشة لتنفيذ علم مصر بالخرز الملون، استفاد منها ٣٥ طفلًا وطفلة، ونفذت غادة علي وإسراء حسان، ونادية أبو الحمد ورشة رسم على الوجه بشكل علم مصر وأشكال محببة للأطفال، استفاد منها نحو 70 طفلا، وقدمت رانيا شلتوت ورشة لعمل مقلمة من الفوم الألبوم الجليتر استفاد منها نحو ٢٠ طفلًا.

بينما نفذت شهد عيد ورشة عمل جدارية مكرمية للحائط، وورشة تعليم مبادئ المكرمية والأدوات المستخدمة لإخراج معلقات مكرمية وديكورات للحوائط، وتم تعليم المتدربات العقد الأساسية للمكرمية، من قص الخيوط والمقاسات الأساسية لإنتاج العقدة بشكل سليم، وكيفية اختيار أفضل أنواع خيوط المكرمية لاستخراج منتج جيد، وتنفيذ العقد التي تم التدريب عليها عمليًا مع المتدربات.

كما تضمن اليوم الفني والثقافي المتنوع حوارًا أقامته د. جيهان حسن، عن المشروعات القومية والتوعية بمشاركة الأطفال مع الأسرة للعملية الانتخابية بعنوان (ابني مستقبلك)، وأقيم كذلك حوار تربوي مع مدير مدرسة سعد زغلول عن مشاركة التعليم في الوعي البيئي وزراعة الأشجار المثمرة في المدرسة، ودور المدرسة في الوعي البيئي من خلال تطبيقات ومحاكاة تفاعلية للأطفال في نظافة البيئة.

وشارك في الحوار الأطفال والإخصائي الموسيقي، وتخلله تقديم أغانٍ وطنية، وأخرى ترسخ مفاهيم الحفاظ على البيئة والسلوكيات الإيجابية، جاء ذلك بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الشهاوي، والتابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي عمر فرج.

وبحضور كل من د. جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي للمناطق بديل العشوائيات ود. أحمد الشهاوي مدير فرع كفر الشيخ، وأسماء صبحي وزكريا الشامي، ومحمد العافي مسؤول مسرح.

وتستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بإشراف عام الدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تقديم الأنشطة المختلفة لأبناء وأهالي مناطق الإسكان البديل الجديد والآمن، سعيًا إلى دعمهم ثقافيا وفنيا، بالتوازي مع جميع مجالات الحياة الضرورية لهم، بعد انتقالهم لبيئاتهم الجديدة.

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