الدفاع الروسية: تدمير واعتراض عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير واعتراض عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، “إننا أحبطنا الليلة الماضية محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية”، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 22 من المسيرات الأوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق مياه بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح بلغت نحو 245 عسكريا وتدمير 10 قطع من المعدات على محور جنوب دونيتسك.

ووفقا للبيان، استهدفت القوات المسلحة الروسية (بإسناد من سلاح الطيران والمدفعية قوات لواء الهجوم الجوي 79 ولواءي الدفاع الإقليمي 102 و128) القوات المسلحة الأوكرانية في محيط “نوفوميخايلوفكا” و”اوروجاينوي” بجمهورية دونيتسك، و”ليفادنوي” بمقاطعة زابوروجيا، حيث جرى القضاء على نحو 245 عسكريا وتدمير 4 عربات قتالية مصفحة و4 سيارات ومدفع هاوتزر “مستا-بي” ومدفع هاوتزر آخر من نوع “دي-30”.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والمعدات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت نحو 90 عسكريا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.