حماس: لا تبادل للأسرى ما لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي تفاوض مع الجانب الإسرائيلي ما لم يتوقف القصف الإسرائيلي المكثف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاستهداف المتواصل لأبناء الضفة الغربية.

وذكر القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، أنه لن يكون هناك تبادلًا للأسرى ما لم يتوقف القصف الإسرائيلي العشوائي على المدنيين في قطاع غزة.

وحملت الحركة الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين لديها داخل القطاع، في ظل استمرار القصف العشوائي على مناطق بقطاع غزة.

وشدد القيادي بحركة حماس على أن إسرائيل لا يمكنها بأي حال من الأحوال الانتصار على الحركة، معتبرًا أن نيتنياهو وجنوده يغرقون أكثر من أي وقت مضى في حرب غزة.