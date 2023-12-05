خالد النبوي وكريم عبدالعزيز وأحمد بدير وصبري فواز في عزاء أشرف عبدالغفور.. صور

تلقت الفنانة ريهام عبدالغفور، عزاء والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمقام الآن بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكان من بينهم الفنانين: كريم عبدالعزيز، وخالد النبوي، وصبري فواز، وخالد زكي، وأحمد بدير، ومحمد الصاوي، وطارق صبري، وتامر هجرس، ومحمد أبو داوود، والدكتور أشرف زكي، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أبو عميرة، وآخرون.

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

شُيعت جنازته ظهر أمس الإثنين بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم: إلهام شاهين، والدكتور أشرف زكي، وأحمد بدير، ومحمد أبو داوود، ومحمد علي رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وعمرو محمود ياسين، والإعلامي عمرو الليثي، وبسمة، وروجينا، وحمزة العيلي، وإيهاب فهمي، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ودنيا سمير غانم، وبشرى، وشيرين، وماجدة زكي وآخرون.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما، والمسرح، والتليفزيون.

وأشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية، التي تجاوز عددها ال100 عمل منها: أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

الفنان كريم عبدالعزيز

الفنان خالد النبوي

الفنان تامر هجرس

الفنان أحمد بدير

المخرج مجدي أبو عميرة

الفنان تامر حبيب

الفنان محمد أبو داوود

الفنان سيد رجب

الفنان حمدي الوزير

محمد العدل