أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد في وزارة التموين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا:"لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".

أضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المهم الآن مصلحة الشعب، مبينا أن هناك خللا في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، ومن قبله جميع السلع، موضحا أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

وتابع موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا.

واشار الى ان :"مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وأكد أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، :"مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

وكشف موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.

