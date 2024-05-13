الحرس الوطني التونسي: إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الربع الأول من 2024

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم / الاثنين / إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي،مقارنة بـ 756 عملية اجتياز للحدود خلال نفس الفترة من العام الماضي،موضحا أنه تم إنقاد21 ألفا و545 مهاجرا غير شرعي خلال نفس الفترة.

وذكر الحرس الوطني في بيان له على صفحته الرسيمة اليوم، أنه تم إحباط 1967 عملية اجتياز للحدود البرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، مقارنة بـ 686 عملية اجتياز للحدود البرية خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ عدد المتسللين الذين تم ضبطهم في اتجاه الدولة التونسية خلال نفس الفترة المذكورة 21 ألفا و462 مهاجرا غيرشرعي مقارنة بـ 5256 مهاجرا غير شرعي في الـ 4 أشهر الأولى من عام 2023.

وأوضح الحرس الوطني أن الوحدات تمكنت أيضا من ضبط 529 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية بحرا وبرا مقارنة بـ 203 منظمين ووسطاء خلال نفس الفترة المذكورة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، لافتا إلى انتشال 291 جثة خلال الـ 4 أشهر الأول من العام 2024،مقارنة بانتشال 572 جثة خللا نفس الفترة من العام الماضي.