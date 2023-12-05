تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين في شبكة فساد بالوزارة

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، متابعًا: هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين.

وتابع: جابوه من مكتبه، وتم القبض على مستشار وزير التموين وآخرين شبكة فساد، بتتعامل مع وزارة التموين، بالإضافة إلى 8 آخرين في شبكة فساد بوزارة التموين.

وأضاف أن "المهم الآن مصلحة الشعب، مبينا أن هناك خللا في ملف السكر ومن قبله الأرز و الزيت، وجميع السلع، موضحا أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين".

وتابع أحمد موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، وتتولى التحقيق الآن نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وأكد أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، هو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

وأكد موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة وأجهزتها تتحرك وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء.