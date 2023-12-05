تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا في الدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد قليل باستاد المقاولون العرب في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع :مروان داود - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مصطفى دويدار - زياد كمال - أحمد العجوز - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد وسيف الخشاب وأحمد يوسف وعلي فوزي ومامي ليباسي وأحمد نادر حواش ومحمد النحاس ومودي ناصر وعبد الرحمن عماد.