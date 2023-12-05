افتتاح مقر "حياة كريمة" بجامعة السويس

افتتح دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس مقر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،اليوم الثلاثاء،بجامعة السويس بمشاركة العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس، المنسق العام مهندس محمود عبدالعزيز، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وقد تحدث "رئيس الجامعة" موضحًا أن الهدف من تواجد هذا المقر بالحرم الجامعي هو نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب من طلاب الجامعة، فضلا عن تقديم بعض المساعدات الاجتماعية للطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة الأسبوع القادم، كذلك مساعدة الطلاب للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية.

كما أشار "حنيجل" إلى دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المشاركة بشكل ايجابي في مختلف الفعاليات السياسية وحث الطلاب على ضرورة علي مزاولة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن المشاركة بشكل ايجابي في هذا العرس الديمقراطي، سيكون له عظيم الأثر على انعكاس صورة إيجابية عن مصر في شتى دول العالم.

كما أكد "رئيس الجامعة" على أنه من ضمن دور الجامعة يقوم على تقديم الخدمات التوعوية، لاسيما التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية التي تؤدي إلى في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي، حيث يؤدي هذا التأثير سير العملية الديمقراطية على نهج سليم.

وأوضح "رئيس الجامعة" أن افتتاح اليوم يُعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات والتعريف بمختلف المشروعات التي قامت بها مبادرة حياة كريمة للمواطن المصري.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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