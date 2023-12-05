إسعاد يونس ناعية ناهد فريد شوقي: وداعا ناهد.. آن الأوان تاخدي فريد في حضنك

نعت الفنانة إسعاد يونس، المنتجة ناهد فريد شوقى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 72 عاما، ونشرت اسعاد يونس صورة المنتجة الراحلة من خلال حسابها الرسمي علي "الفيسبوك".

كما علقت عليها قائلة: "لله الأمر من قبل و من بعد، كل صاحب عمر بيمشي بياخد معاه جزء من رصيد كان متحوش للزمن من الونس في لمة الضلمة و الوحدة و الغربة، و بيعور القدرة علي تحمل اللي فاضل أيا كان، دقايق و إلا ساعات و الا أيام و إلا سنين ، العزاء ان اللمة فوق بتحلو، والونس اتنقل من هنا لهناك.. وداعا ناهد، آن الأوان تاخدي فريد في حضنك".

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعماال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".