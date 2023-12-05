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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب أوكراني: 2023 سيكون العام الأخير للمنح الأمريكية لكييف

ارشيفية
ارشيفية
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اعتبر نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، أن عام 2023 سيكون العام الأخير لتقديم المساعدات الأمريكية في صيغة منح على أن تقدم في المستقبل في صيغة قروض لكييف، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وأضاف نائب البرلمان الأوكراني أنه فيما يتعلق بالأموال، من المحتمل أن تكون الشريحة النقدية الأخيرة من المساعدات لأوكرانيا هي الشريحة الأخيرة، وفي عام 2024، لن نحصل على أموال، بل على الأرجح سوف تتحول المساعدات إلى صيغة ائتمانية. سيتم منحنا قروض، أما المساعدات النقدية غير القابلة للسداد فسوف تنتهي.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أفادت، 24 نوفمبر الماضي، بأن المساعدات الخارجية لميزانية الدولة الأوكرانية هذا العام هي 37.4 مليار دولار، منها 10.9 مليار دولار عبارة عن منح من الولايات المتحدة.

ويرى غونتشارينكو أنه بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك اختراقات للولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا، وسيكون كافيا بالنسبة للبيت الأبيض أن أوكرانيا تمكنت فقط من "الصمود". 

وخلص البرلماني الأوكراني إلى أن الولايات المتحدة بعد ذلك "ستتحول إلى المسار الداخلي، وسيركز الجميع خلال الانتخابات على الاقتصاد والرعاية الصحية والقضايا المعتادة للناخبين".

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