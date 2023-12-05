القبض على صاحب مكتب استيراد لتداول وبيع العملات المشفرة ببنها

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا في تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة، وجرى التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة جرى ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول ووحدة حاسب آلي و2 بطاقة دفع إلكتروني ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار فب العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.