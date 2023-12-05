وزير الإنتاج الحربي يلتقي 3 وفود صربية وأوزبكية وعراقية بمعرض "EDEX 2023"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا على رأس وفد رفيع المستوى وذلك ضمن فاعليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولى للمعارض خلال الفترة من 4 ديسمبر حتي 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلي للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد الصربي، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، حيث أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية المتخصصة للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

من جانبه عبر الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفاً أن دولة صربيا تشارك بثلاث شركات ومن بينها شركة يوجو إمبورت الصربية فى هذه النسخة من معرض مصر للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" وتقوم هذه الشركات بإنتاج العديد من المنتجات الدفاعية الهامة، مشيراً إلى اهتمام الجانب الصربي بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، مؤكداً أن ما شاهده من معدات دفاعية خلال جولته بالمعرض عقب الإفتتاح الرسمي يؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وعلي جانب آخر التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، حيث أكد الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء علي العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الأوزبكي في مختلف المجالات، مستعرضاً القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة المجالات المختلفة التي من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب بولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان عن سعادته بالمشاركة في "EDEX 2023" الذي أصبح ضمن مصاف معارض الصناعات الدفاعية الدولية، مشيداً بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة والتي تعكس مدى التطور والتقدم الذي وصل إليها الجانب المصري في مجال التصنيع العسكري، موضحاً أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

الصربي والأوزبكي والعراقي لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

حضر هذه اللقاءات من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة والمهندس إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.