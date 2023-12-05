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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء صباح اليوم الثلاثاء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق منزلا في مخيم "خان يونس" جنوبي قطاع غزة ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى "دار السلام" بخان يونس مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

 

العدوان الإسرائيلي غزة