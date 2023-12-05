غدا.. المؤتمر الثاني لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرها الجماهيري الثاني؛ لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، غدا الأربعاء، الساعة الخامسة و النصف مساءً بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء .

كانت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء قد نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت شعار "حبيب المصريين"، داخل الصالة المغطاه بمدينة الشباب والرياضة في شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور أمين التنظيم بالمحافظة ياسر عرفات و الشيخ مصطفى زيادة من منطقة جنوب سيناء الأزهرية و القس يؤانس نبيل رمزي كاهن بأيبارشية جنوب سيناء و الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء ،وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة جنوب سيناء ولفيف من شيوخ القبائل و القيادات الشعبية و رموز المحافظة و الشخصيات الدينية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وبعدها دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة و تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة جنوب سيناء.

وقال أمين التنظيم ياسر عرفات في كلمته إن دعم حزب مستقبل وطن و المواطنين وأبناء وشيوخ القبائل للرئيس السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة، يأتي دعما للاستقرار والتنمية المستمرة في كافه المجالات و في جميع أنحاء الجمهورية

و أشار الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء إلى شبكة الطرق الضخمة و الطريق الدولي الذي تستغرق من خلاله 4 ساعات لشرم الشيخ، وطريق شرم طابا، و فروع جامعة الملك سلمان بمدن شرم الشيخ و رأس سدر و طور سيناء.

و أكد رجال الدين الإسلامي و المسيحي في كلماتهم أن المشروعات التي شهدتها محافظة جنوب سيناء خلال السنوات الماضية خير شاهد ودليل على العمل الدائم و المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبهم أكد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة جمعياً الدعم القوي للرئيس السيسي لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة و تمكين المرأة والشباب في جميع القطاعات.