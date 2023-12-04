فرج عامر بعد الفوز على فاركو: ثقتي في أحمد سامي ولاعببه كبيرة

أعرب محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وأكد رئيس نادي سموحة قائلاً :«ثقتي في الكابتن احمد سامي وجهازة الفني والبدني والطبي ، وثقتي في لاعبي سموحة ورجولنهم ليست محل شك وليست مبنية علي عواطف او محاباة».

وأشار رئيس نادي سموحة إلى أن الجهود التي تبذل من أجل تذليل الصعاب قائلاً :«ربنا اعلم ماذا نفعل من أجل الفوز ليس في كرة القدم فقط ولكن مع كل فريق ومع كل لاعب او لاعبة يمثلون سموحة ، الرياضة بالنسبة لنا ليست لعبة ولكنها حياة».

نجح فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على نظيره فاركو ،في تحول تأخره بهدف في الشوط الأول ،ليفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم فريق فاركو ،بهدف نظيف دون رد ،سجله وليد فرج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على سموحة بهدف نظيف .

في الشوط الثاني ،نجح سموحة في تغيير نتيجة المباراة وسيرها ،ليفوز الموج الأزرق ،بهدفين مقابل هدف ،سجل هدف التعادل مصطفى البدري في الدقيقة ٥٣،بينما أكد الفوز نفس اللاعب مصطفى البدري في الدقيقة رقم ٥٩،لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف أمام فاركو .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ١٢ في المركز السادس ،بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة رقم ٥ في المركز الـ ١٤ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .