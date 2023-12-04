تسجيل 1726 هزة ارتدادية على الأقل جنوبي الفلبين عقب زلزال قوي ضرب البلاد

سجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 1726 هزة ارتدادية بمحافظة سوريجاو دل سور جنوبي البلاد والمناطق القريبة، في أعقاب زلزال قوي بلغ شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد أمس الأول السبت.

وقال مدير المعهد، دكتور تيريسيتو باكولكول - خلال مقابلة تليفزيونية نقلتها شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" - إن الهزات الارتدادية العديدة التي تم تسجيلها حتى صباح اليوم الإثنين، تراوحت شدتها بين 1.4 و6.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس الأول، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح طفيفة، وتدمير 102 منزل على الأقل بالكامل، وإلحاق أضرار جزئية بـ 743 آخر.