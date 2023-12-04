فيوتشر يستقر على بيع عمر كمال عبدالواحد بالميركاتو الشتوي

استقرت إدارة فيوتشر على بيع عمر كمال عبدالواحد نجم الفريق، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير.

ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل والتي أبلغها للإدارة، ورحبت الإدارة ببيع اللاعب لأعلى سعر مادي يصل للنادي في الأيام المقبلة .

ويهتم أكثر من نادي في مصر بالتعاقد مع عمر كمال أبرزهم، الأهلي والزمالك، وحال وصول عرض مالي متساوي من الناديين ستحسم رغبة اللاعب انتقاله لأحد الفريقين .

وعادت بعثة فيوتشر اليوم الإثنين إلي القاهرة، وذلك بعد الفوز على حساب فريق الهلال الليبي مساء أمس بنتيجة 2-1، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل ثنائية فيوتشر مروان محسن في الدقيقة 65، وكاجالي دراميه في الدقيقة 90+2 .

وارتفع رصيد فيوتشر بعد الفوز على الهلال الليبي للنقطة 6 في المركز الثاني لمجموعته، ويتصدر المجموعة اتحاد الجزائر برصيد 6 نقاط، والهلال الليبي ثالثا بدون نقاط، وفي المركز الرابع سوبر سبورت بدون نقاط .