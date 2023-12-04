إستراتيجيات متنوعة لكسب المواقف.. خبراء يوضحون كيفية استخدام «أوراق الضغط» المتاحة.. «عبد المنعم»: تحتاج إلى حنكة.. واستخدامها بشكل عادل وأخلاقي ضروري

أوراق الضغط هي استراتيجيات يستخدمها الناس والدول للتحكم أو التأثير في الآخرين، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المواقف، بما في ذلك العلاقات الشخصية والتجارية، ويمكن أن تكون أوراق الضغط فعالة، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير أخلاقي أو غير عادل.

أنواع أوراق الضغط

قالت الدكتورة آمال عبد المنعم، أستاذة علم النفس في جامعة القاهرة ومؤلفة كتاب "أوراق الضغط لـ"البوابة نيوز": كيف تتعرف عليها وتتعامل معها": جميع اوراق الضغط تحتاج إلى حنكة وذكاء فى الاستخدام وليست كلها سيئة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن استخدام اوراق الضغط بشكل عادل وأخلاقي للتأثير على السلوك بطريقة إيجابية.

على سبيل المثال، قد يستخدم المعلم مكافأة الطالب على السلوك الجيد كاستراتيجية ضغط، وهناك العديد من أنواع أوراق الضغط، ولكن بعض الأمثلة الشائعة تشمل:

أولًا: انعدام رد الفعل حتى تتم جاهزيتك تمامًا.

ثانيًا: التركيز ورسم خطة للتنفيذ وخطة بديلة.

ثالثًا: التهديدات: مثل الوعد بعواقب سلبية إذا لم يفعل شخص شيئًا ما، أن تكون استراتيجية ضغط فعالة، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل مبالغ فيه أو غير عادل.

رابعًا: المساومة: يمكن للمناورة، مثل تقديم شيء في مقابل شيء آخر، أن تكون أيضًا استراتيجية ضغط فعالة، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير عادل أو غير أخلاقي.

خامسًا: العاطفة: يمكن استخدام العاطفة، مثل الغضب أو الحزن، لمحاولة التأثير على سلوك شخص ما، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير أخلاقي أو غير عادل.

سادسًا: الحميمية: يمكن استخدام العلاقة الحميمة، مثل الوعد بالحب أو الدعم، لمحاولة التأثير على سلوك شخص ما، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير أخلاقي أو غير عادل.

سابعا: السلطة: يمكن استخدام السلطة، مثل الوظيفة أو المنصب، لمحاولة التأثير على سلوك شخص ما، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير أخلاقي أو غير عادل.

كيفية التعامل مع أوراق الضغط

تستطرد الدكتورة "إيمان عبدالمنعم" أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، ومؤلفة كتاب "أوراق الضغط وكيف تحمي نفسك منها"، وتقول:إذا تعرضت لضغط، من المهم أن تكون على دراية بالاستراتيجية التي يتم استخدامها عليك.

بمجرد أن تعرف الاستراتيجية التي يتم استخدامها، يمكنك اتخاذ خطوات للتعامل معها،من المهم أن تكون على دراية بكيفية استخدام اوراق الضغط. يمكن استخدامها أيضًا بشكل غير أخلاقي أو غير عادل لإيذاء الآخرين أو السيطرة عليهم. إذا كنت تتعرض لضغط، ومن المهم أن تكون على دراية بالاستراتيجية التي يتم استخدامها عليك وأن تأخذ خطوات للتعامل معها.

وتكمل، فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع أوراق الضغط:

أولا: الفهم: افهم الاستراتيجية التي يتم استخدامها عليك، بمجرد أن تعرف الاستراتيجية التي يتم استخدامها عليك، يمكنك اتخاذ خطوات للتعامل معها.

ثانيا: الهدوء: ابق هادئًا، يمكن أن يكون من الصعب البقاء هادئًا عندما تشعر بالضغط، ولكن من المهم محاولة القيام بذلك، سيساعدك ذلك على التفكير بوضوح واتخاذ قرارات جيدة.

ثالثا: الرفض: التهديدات أو المساومة غير العادلة، إذا كنت تتعرض لتهديدات أو مساومة غير عادلة، فمن المهم رفضها، لا تسمح للآخرين بالتحكم فيك أو التأثير عليك باستخدام استراتيجيات غير عادلة.

رابعا: الاستغاثة: اطلب المساعدة إذا كنت بحاجة إليها، إذا كنت تشعر بالضغط الشديد، فمن المهم طلب المساعدة. يمكنك التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو معالج أو خبير آخر.

التشويش: ويعتبر من اقوى اوراق الضغط الناجحة النتائج وهو أي عائق يحول دون القدرة على الإرسال أو الاستقبال، ايضا على مستوى الاشخاص والدول.

وتقول الدكتورة إيمان عبد المنعم: التشويش أسلوب نفسى مؤكد التأثير، وهو اضطراب طبيعي أو عرضي أو متعمد يقود إلى إضعاف رسالة مبثوثة أو الإساءة إلى وضوحها إساءة بالغة بحيث يتعذر فهمها،في العملية الاتصالية، يقصد من التشويش تدخل أي مثير عارض أو عرقلة عملية الإرسال والاستقبال.

ويمكن أن يكون التشويش في شكلين: الأول تشويش طبيعي، ويحدث هذا النوع من التشويش بشكل طبيعي في البيئة المحيطة باتخاذ القرار الشخصى او السياسى على سبيل المثال، قد يكون هناك تشويش في إشارة الراديو بسبب الأصوات المحيطة فل يستطيع الشخص الاستماع بدقة وفهم البث، أو قد يكون هناك تشويش في صورة التلفزيون بسبب الضوء فلا يستطيع الشخص رؤية الكادر بوضوح من البث وعلى مستوى السياسة قد تصدر قرارات وتصرفات من بعض الدول تشوش على دول اخرى حتى لا تستطيع اتخاذ قرارا ت مفيدة وحاسمة مثل قرارا الحرب او السلام.

والثاني هو التشويش المتعمد، ويحدث هذا النوع عن قصد من قبل شخص ما او دولة ما على سبيل المثال، وقد يستخدم أحد المهاجمين التشويش للتدخل في الاتصالات العسكرية، أو قد يستخدم أحد المتسللين التشويش لإعاقة حركة المرور على الإنترنت.

وتضيف: يمكن أن يكون التشويش مشكلة خطيرة في العديد من المجالات، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب التشويش في حدوث أخطاء في الاتصالات، مما قد يؤدي إلى حوادث أو إصابات، يمكن أن يتسبب التشويش أيضًا في فقدان المعلومات، مما قد يؤثر على الكفاءة والإنتاجية.

نصائح لتقليل التشويش

وتؤكد الدكتورة إيمان: هناك العديد من الطرق لتقليل التشويش، وتعتمد الطريقة الأفضل على نوع التشويش الذي يتم مواجهته، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال ذات الطاقة العالية لتقليل التشويش الطبيعي، ويمكن استخدام التشفير للحماية من التشويش المتعمد وفيما يلي بعض النصائح لتقليل التشويش:

أولا: استخدم أجهزة إرسال واستقبال ذات جودة عالية.

ثانيا: ضع أجهزة الإرسال والاستقبال في مكان بعيد عن مصادر الضوضاء.

ثالثا: استخدم تشفير قوي لحماية المعلومات من التشويش المتعمد.