دوري أبطال آسيا.. الهلال يراهن على ثنائية الشهري والحمدان أمام ناساجي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة ناساجي، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل الهلال غياب هداف الفريق أليكساندر ميتروفيتش، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

ويراهن خيسوس على ثنائية صالح الشهري وعبد الله الحمدان، لقيادة هجوم الفريق، حيث سجل الشهري 4 أهداف في دوري أبطال آسيا، فيما سجل الحمدان هدفين.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك – سعود عبد الحميد.

خط الوسط : سلمان الفرج – محمد كنو – سالم الدوسري – ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري – عبد الله الحمدان.

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل ناساجي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز على ناساجي، وضمان صدارة المجموعة، ووضع قدم في دور الـ16.