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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف يستعرض جهود القطاعات خلال اجتماعه بعدد من الصحفيين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الصحفيين محرري الصحف لدى وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث عدد من القضايا الراهنة، واستعراض جهود وزارة الأوقاف المصرية خلال عام ٢٠٢٣م.
وأكد أن الوزارة حددت موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة، وأن مفهوم الإيجابية الوطنية يعني التفاعل مع قضايا الوطن ، فديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا ، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها.
وأكد وزير الأوقاف أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة، ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين أولا: أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا:  أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة، فعلى كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى.
واستعرض جهود الوزارة المصرية خلال عام ٢٠٢٣م، ففي مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي تم تنفيذ أكثر من 52 ألف درس منهجي للأئمة والواعظات، و(39870) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، وتنفيذ (8348) مجلس إقراء وندوة علمية، و(3248) مجلس إفتاء وندوة إفتائية.
كما تم تنفيذ 595 قافلة مركزية، و 719 أسبوعًا دعويًّا، و 18 ألف ملتقى فكري خلال شهر رمضان 1444هـ، كما تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بــ 23 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، و (5884) لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.
وفي مجال خدمة القرآن الكريم أكد وزير الأوقاف أنه قد تم إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم، وأكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم عقد أكثر من 219 ألف مقرأة خلال عام 2023م، وأكثر من 102 ألف حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وأكثر من 6000 حلقة تحفيظ عن بُعد، مشيرًا إلى أن الأوقاف أطلقت في عام ٢٠٢٣م برنامج "صحح قراءتك" وبرنامج "حصن طفلك" أحدث برامج الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، وفي مجال التدريب والتثقيف تم تنفيذ (385) دورة لأكثر من (46625) متدربًا من داخل مصر وخارجها.
وأكد أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بلغ (11405) مسجد، بتكلفة 15.5 مليار جنيه،  تم افتتاح (1150) مسجدًا منها عام 2023م، وحصول (317) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).
كما تم صرف (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، وإصدار (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها ونشرها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، كما تم إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، وعقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في مجال الخطاب الديني، وإطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، كما تم عقد ( 18 ) صالونًا ومعسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والمعلمين والمعلمات والطلاب الوافدين والطالبات الوافدات والإداريين، وعلاج (405) حالة من قوائم الانتظار بمستشفى الدعاة، كما حققت هيئة الأوقاف المصرية أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه إيرادات خلال عام 2023م.

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الاستحقاقات الدستورية الأعلى للشئون الإسلامية البرنامج الصيفي للطفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الفكر الوسطي